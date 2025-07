Il Conte Dracula è sepolto a Napoli | l’incredibile ritrovamento e le teorie sulla morte nel 1480

Un ritrovamento che svela un affascinante mistero storico: il conte Dracula, figura leggendaria e ispirazione di Bram Stoker, potrebbe essere sepolto a Napoli. Recenti scoperte suggeriscono che Vlad III di Valacchia, noto come Vlad il Pio, riposi in una tomba a Santa Maria la Nova, nel cuore della Napoli medievale. Ma quali segreti celano le sue origini e la sua morte nel 1480? Scopriamolo insieme.

Il Conte Dracula sarebbe sepolto a Napoli. Vlad III di Valacchia, che nell’Ottocento ha ispirato la penna di Bram Stoker per dar vita all’iconico Vampiro, starebbe riposando in una toma a Santa Maria la Nova, nel cuore della Napoli medievale. “A colui che è stato ucciso due volte dai suoi nemici e fu onorato come un martire, il sovrano dei Valacchi, Vlad il Pio, che se ne è andato in pace, lodando sempre Dio, nel luogo dove è sepolto”, è questa la particolare iscrizione presente nella chiesa napoletana che avrebbe spinto all’incredibile teoria. Sull’iscrizione funebre. Già da tempo circolavano voci attorno a una presunta sepoltura di Vlad L’Impalatore a Napoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it