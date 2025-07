Guerra in Ucraina Putin fermo sulle sue posizioni

La notte a Kiev si è trasformata in un inferno di fuoco e distruzione, mentre Putin mantiene salda la sua posizione nell'ambito del conflitto ucraino. A poche ore dalla telefonata tra Trump e Putin, Mosca ha lanciato una delle offensive più intense dall'inizio della guerra nel 2022, con oltre 500 droni e decine di missili. La tensione rimane altissima, e il mondo osserva con apprensione il proseguimento di questa crisi senza fine...

Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev. A poche ore dalla telefonata tra Trump e Putin, Mosca ha scatenato una delle più intense offensive sull'Ucraina dall'inizio della guerra nel 2022. Oltre 500 droni e decine di missili hanno colpito la capitale dove si contano una dozzina di feriti e diverse citta'. Trump si è trovato di fronte un Putin fermo sulle sue posizioni: nessuna intenzione di fare passi indietro sui nostri obiettivi avrebbe ribadito lo zar devono essere eliminate le cause alla radice del conflitto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Guerra in Ucraina, Putin fermo sulle sue posizioni

