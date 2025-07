Calciomercato Juve | l’ex bianconero Kean nel mirino del Napoli! Un suo approdo in azzurro scatenerebbe un effetto domino che potrebbe coinvolgere anche la Juventus Tutti i dettagli

Il calciomercato della Juventus si infiamma con il possibile ritorno di Moise Kean, protagonista di un intricato effetto domino. L'ex bianconero, nel mirino del Napoli, potrebbe innescare una serie di mosse che coinvolgerebbero anche la Juventus stessa, aprendo scenari sorprendenti e colpi di scena. Ma quali sono i dettagli di questa intricata strategia di mercato? Scopriamolo insieme.

Calciomercato Juve, il possibile approdo di Moise Kean al Napoli potrebbe dare il via libera al suo arrivo in bianconero. Il possibile scenario. Il calciomercato Juve è in continuo movimento, e una delle situazioni che sta tenendo banco è quella relativa a Moise Kean. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, il Napoli continua a monitorare l’ex attaccante bianconero come possibile rinforzo per il proprio reparto offensivo. Se il trasferimento di Victor Osimhen dovesse concretizzarsi, il club partenopeo potrebbe utilizzare i proventi della sua cessione per fare un’offerta per l’ex attaccante della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: l’ex bianconero Kean nel mirino del Napoli! Un suo approdo in azzurro scatenerebbe un effetto domino che potrebbe coinvolgere anche la Juventus. Tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: juve - kean - calciomercato - bianconero

Diretta gol Serie A: gli aggiornamenti LIVE della 38ª giornata – Locatelli riporta avanti la Juve dal dischetto, Kean riporta in avanti la Fiorentina - Segui con noi i momenti salienti della 38ª giornata del campionato di Serie A 2024-25! Nel vivo dell'azione, Locatelli riporta la Juventus in vantaggio dal dischetto, mentre Kean risponde e riporta la Fiorentina in parità.

CALCIOMERCATO LIVE E SFOGHI: FIORENTINA, CAOS INTER, DAVID JUVE, TUTTO... https://youtube.com/live/wPjPQwKj2dI?si=tlSh1tuhqJ-IVmzp… via @YouTube #Fiorentina #Inter #Juventus #Juve #Lazio #Roma #Atalanta #Immobile #Bernardeschi # Vai su X

Di Marzio su #Osimhen alla #Juventus Gianluca #DiMarzio a Sky #Calciomercato l'Originale testuale: "Attenzione alla Juventus. La notizia che vi diamo questa sera è che la Juventus fa davvero sul serio per #VictorOsimhen. Ci sono stati dei contatti Vai su Facebook

Diretta live calciomercato 2 luglio 2025, Napoli su Kean, la Juve dopo David valuta Hjulmand, Dovbyk piace al Milan; Calciomercato Oggi: la Fiorentina cerca il sostituto di Kean. Juventus, aumenta il pressing su Osimhen; Anche Kean verso l'Arabia Saudita, David apre alla Juventus.

Calciomercato Juventus-Inter, Vlahovic per Thuram. Il messaggio bianconero mandato a Osimhen e... Rumor - Vlahovic, Osimhen, Retegui, Gyökeres e Kolo Muani: chi si avvicina e chi si allontana per sempre dalla Juventus. affaritaliani.it scrive

Juve-Porto, divergenze sulla formula di acquisto per Conceicao - Juventus e Porto non avrebbero al momento un accordo per un nuovo trasferimento in bianconero di Francisco Conceicao, attaccante classe 2002 della nazionale portoghese: come riportato ... Come scrive tuttojuve.com