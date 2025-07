Wudz Edizioni porta sul palco del Men Go Music Fest 2025 un momento intenso | D’amore di terra e libertà

Preparati a vivere un momento unico di emozione e riflessione al Men/Go Music Fest 2025. Wudz Edizioni porta sul palco “D’AMORE, DI TERRA E LIBERTÀ”, un affascinante intreccio di musica, storie e cultura che celebra il nostro passato e guarda al futuro con coraggio. Mercoledì 9 luglio alle 19, sull’Aperol Market Stage, ti aspettiamo per un’esperienza coinvolgente e profondamente umana, capace di risvegliare le coscienze e accendere il cuore.

Arezzo, 4 luglio 2025 – Con parole, canti e storie che bruciano ancora, Wudz Edizioni porta sul palco del MenGo Music Fest 2025 un momento intenso: “D’AMORE, DI TERRA E LIBERTÀ”, un convivio ribelle e dolcemente sovversivo, che unisce tradizione popolare, impegno civile e una visione profondamente umana del presente. L'appuntamento è per mercoledì 9 luglio alle 19, sull’Aperol Market Stage: uno spettacolo ideato da Melania Mattii e promosso da Wudz, giovane casa editrice indipendente di Arezzo, che inaugurerà così il suo spazio all’interno del festival in scena dall'8 al 13 luglio, portando la propria idea di cultura come strumento di coscienza, resistenza e trasformazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it