Incubo a Milano giovane accoltella 20 volte il padre mentre dorme | la madre sente le urla e chiama i soccorsi

Un episodio di violenza agghiacciante ha sconvolto Milano: un giovane di 29 anni ha brutalmente accoltellato il padre mentre dormiva, ferendolo gravemente. La madre, svegliata dalle urla disperate, ha immediatamente chiamato i soccorsi. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, ma resta ancora da chiarire le motivazioni di questa terribile aggressione. La città si interroga su cosa possa aver scatenato tale gesto e sulla sicurezza nelle abitazioni.

Milano – Un'aggressione brutale ha scosso la notte milanese in via Cascina Bianca, zona Barona, a Milano. Un ragazzo di 29 anni ha colpito il padre con venti coltellate mentre l'uomo dormiva sul divano di casa, ferendolo gravemente a volto, collo e spalle. L'allarme è scattato verso mezzanotte e venti, quando la madre di 67 anni ha chiamato i soccorsi dopo essere stata svegliata dalle urla strazianti del marito. Gli agenti delle volanti sono intervenuti immediatamente, arrestando il figlio con l'accusa di tentato omicidio. I soccorsi. Il padre, 72 anni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda, dove i medici hanno dovuto operarlo d'urgenza per rimuovere un frammento di coltello rimasto conficcato nel petto.