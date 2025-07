Scandalo elettorale | scheda misteriosa spunta dopo il voto

Un nuovo scandalo scuote il voto a Bussi sul Tirino: una scheda già votata e autenticata emerge dopo le elezioni, sollevando pesanti dubbi sulla regolarità del processo elettorale. La lista civica “Rianimiamo Bussi” impugna i risultati rivolgendosi al TAR dell’Aquila per fare luce su un episodio che minaccia la trasparenza e la credibilità del sistema democratico locale. La vicenda rischia di aprire un capitolo di inchieste e polemiche che potrebbe scuotere l’intera comunità.

Nel Comune di Bussi sul Tirino (Pescara), la lista civica Rianimiamo Bussi ha depositato un formale ricorso al TAR dell'Aquila dopo la scoperta di una scheda elettorale già votata e autenticata, trovata solo durante le operazioni di smontaggio dei seggi delle elezioni amministrative del 25?26 maggio. Secondo i rappresentanti della lista, la presenza di una scheda non conteggiata al momento dello scrutinio rappresenta una anomalia inquietante, capace di minare la trasparenza dell'intero procedimento elettorale.

