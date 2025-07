LIVE Errani Paolini-Chan Krejcikova 3-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | subito break e controbreak

Segui in tempo reale l'emozionante sfida tra Errani e Paolini contro Krejcikova e un avversario sconosciuto, al Wimbledon 2025. Un match ricco di colpi spettacolari, break e controbreak che tiene gli appassionati con il fiato sospeso. Resta aggiornato per vivere ogni momento di questa partita intensa e scoprire chi si affermerĂ sul piĂą prestigioso palcoscenico tennistico. Clicca qui e non perdere neanche un scambio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIVAVASSORI-CASHWATSON (4° MATCH DALLE 12.00) 3-2 Game ErraniPaolini. Il dritto inside out della toscana è vincente. 40-30 Finisce lungo il dritto di Paolini. 40-15 Stupenda risposta in rovescio lungolinea di Chan. 40-0 Non trova la palla Chan sulla volĂ©e profonda di Paolini. 30-0 Errani chiude il punto con la volĂ©e di dritto. 15-0 Jasmine va a segno con il dritto centrale. 2-2 Game ChanKrejcikova. Ancora la ceca con la volĂ©e. 40-0 VolĂ©e definitiva di Krejcikova su una risposta debole di Paolini. 30-0 Largo il dritto in risposta di Errani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Chan/Krejcikova, 3-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA: subito break e controbreak

