Serie A date e sedi dei ritiri della squadre nell’estate 2025

E' un rito che si ripete immutabile da decenni. Un momento di emozione e passione per milioni di tifosi le cui squadre cominciano a lavorare e sudare in vista della stagione agonistica. Chi in montagna o, comunque, in altura e lontano dalla città . Chi all'estero (pochi quest'anno anche per la compressione del periodo di allenamento) e chi fermandosi nei centri sportivi di proprietà sempre più moderni e attrezzati: ecco la geografia delle sedi dei ritiri della squadre di Serie A in vista della stagione 20252026. Il campionato prende il via sabato 23 agosto 2025 con in campo il Napoli campione d'Italia secondo calendario che la Lega Serie A ha pubblica con grande anticipo a giugno.