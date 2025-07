Amici 24 Chiamamifaro rivela | Nei talent emergono soprattutto le personalità molto prorompenti e frizzanti

Amici 24 continua a sorprenderci, premiando talenti dal carattere deciso e carismatico. Tra loro, Chiamamifaro si distingue per la sua personalità frizzante e la passione per la musica, che l’ha portata a aprire il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari. La giovane cantautrice torna a parlare della sua esperienza nel talent e del suo nuovo album, Lost & Found, promettendo emozioni autentiche e un talento da non perdere.

La giovane cantautrice Chiamamifaro, che stasera aprirà il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, è tornata a parlare della sua intensa esperienza nella scuola di Amici 24 e del suo nuovo album Lost & Found. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Amici 24, Chiamamifaro rivela: "Nei talent emergono soprattutto le personalità molto prorompenti e frizzanti"

In questa notizia si parla di: amici - chiamamifaro - rivela - talent

Dopo Amici, ecco il nuovo Ep di Chiamamifaro: “Lost & Found” esce il 6 giugno - Dopo il successo di "Amici", Chiamamifaro, l'artista bergamasca Angelica Gori, annuncia il suo nuovo EP "Lost & Found", in uscita il 6 giugno.

Attenzione! Al nostro concerto di Roma, che chiuderà il tour di Hello World, ci sarà una sorpresa: aprirà la nostra amica Chiamamifaro. Vi divertirete, promesso! ” Questo l’annuncio che ha acceso l’entusiasmo dei fan dei Pinguini Tattici Nucleari: la band ha sce Vai su Facebook

Amici: Chiamamifaro confessa Ho passato una vita a sentirmi dire che sono raccomandata; Amici 24, chi esce stasera? Lo rivela l’Intelligenza Artificiale (e non te lo aspetti); Anticipazioni Amici, puntata del 9 marzo: tutti gli allievi al Serale eccetto uno, Fedez ospite.

Amici 24, Chiamamifaro rivela: "Nei talent emergono soprattutto le personalità molto prorompenti e frizzanti" - La giovane cantautrice Chiamamifaro, che stasera aprirà il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, è tornata a parlare della sua intensa esperienza nella scuola di Amici 24 e del suo nuovo album Lost ... Da comingsoon.it

Amici 24, Chiamamifaro aprirà il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari - L'ex allieva di Amici 24, infatti, è apparsa in un annuncio del noto gruppo, che confermava la sua ... msn.com scrive