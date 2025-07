Il fumo poi l’esplosione in via dei Gordiani Con le bimbe in auto ho ingranato la retromarcia

In un mattino segnato dal panico e dal fumo, Fausta e le sue bambine si trovano di fronte a un'altra emergenza nel cuore di Roma. Con sangue freddo, cercano di rassicurare le più giovani mentre il caos si diffonde intorno a loro. La loro prontezza di spirito può fare la differenza: scopri come una famiglia affronta l’incidente con coraggio e unità .

Intorno alle 8 del mattino il primo pensiero di Fausta, in macchina con la figlia di 11 e la nipote di 12 anni, è ingranare la retromarcia e allontanarsi con calma dalle fiamme alte fin sopra la cima degli alberi del parco Gordiani, a Roma. La priorità è rassicurare le ragazze che non c’è nulla di grave, malgrado il fumo nel cielo e l’esplosione appena udita. Le ragazze lanciano subito l’allerta nella chat di gruppo: il centro estivo di Villa De Santis su via Prenestina, per oggi e chissĂ fino a quando, è off limits. Il centro è aperto tutti i giorni dalle 7.30 con oltre 50 iscritti tra i 6 e i 14 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il fumo, poi l’esplosione in via dei Gordiani. Con le bimbe in auto, ho ingranato la retromarcia”

