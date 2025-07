Cina | emette sentenza finale su inchiesta antidumping su importazioni brandy da UE

La Cina ha annunciato la sua decisione definitiva sull’indagine antidumping riguardante le importazioni di brandy dall’Unione Europea, imponendo misure restrittive per cinque anni a partire da domani. Questa mossa sottolinea l’importanza strategica del settore e potrebbe avere ripercussioni significative sul commercio internazionale di questa pregiata bevanda. La questione rimane al centro dell’attenzione globale, con implicazioni che si estendono ben oltre i confini cinesi.

Il ministero cinese del Commercio oggi ha emesso la sentenza finale riguardo la sua indagine antidumping sulle importazioni di brandy proveniente dall’Unione Europea (UE), affermando che imporra’ misure antidumping su queste importazioni per un periodo di cinque anni, a partire da domani. Secondo il ministero, l’indagine ha rilevato che il brandy importato dall’Unione Europea e’ coinvolto in pratiche di dumping e rappresenta un’effettiva minaccia di danno per l’industria nazionale del brandy. Esiste una relazione causale tra il dumping e la minaccia di danno, ha dichiarato il ministero. Secondo il ministero, la sentenza finale ha stabilito margini di dumping compresi tra il 27,7% e il 34,9%. 🔗 Leggi su Romadailynews.it