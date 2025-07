Gregorio Music Contest cercasi giovani talenti in Caudina e non solo

Se hai talento musicale e sogni di brillare, il Gregorio Music Contest è la tua occasione! L’edizione 2025 si apre alle giovani promesse di Caudina e oltre, offrendo un palco gratuito per esprimere la tua passione. Promosso dall’Associazione Terra Mia APS in collaborazione con Pro Loco Valle Caudina e l’Ente Nazionale Pro Loco Italiane, questo evento rappresenta un’opportunità unica per emergere nel mondo della musica e lasciare il segno. Non perdere questa chance: il tuo talento merita di essere ascoltato!

Il Gregorio Music Contest è lieto di annunciare l'apertura delle iscrizioni per l'edizione 2025, offrendo un'opportunità straordinaria e completamente gratuita a giovani talenti musicali di farsi conoscere e apprezzare. L'evento, promosso dall'Associazione Terra Mia APS in compartecipazione con P ro Loco Valle Caudina ed Ente Nazionale Pro Loco Italiane, si terrà nella meravigliosa Valle Caudina il e rappresenta un trampolino di lancio per artisti desiderosi di mostrare il loro potenziale. Il Gregorio Music Contest si conferma un punto di riferimento per la scoperta e la valorizzazione di nuove voci e sonorità, con l'obiettivo di supportare attivamente la crescita artistica dei partecipanti.

