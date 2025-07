A Bergamo iniziano i saldi ma in oltre 200mila hanno già comprato con gli sconti

A Bergamo i saldi sono ufficialmente partiti, ma oltre 200mila clienti hanno già approfittato degli sconti prima del via. Un trend che testimonia come le norme regionali si scontrino con la realtà dei fatti, facendo emergere un quadro complesso. Il settore commerciale, che muove un giro d’affari di 59 milioni di euro secondo Confcommercio, sta affrontando numerose difficoltà. La domanda ora è: come potrà reagire il comparto?

