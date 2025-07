Gigi D’Alessio ha avuto una storia con una politica di Forza Italia la verità ora è pubblica | ecco chi è

Gigi D’Alessio, il celebre cantautore partenopeo, ha vissuto una love story con una politica di Forza Italia, ora svelata al pubblico. La ex europarlamentare e volto noto della televisione italiana ha condiviso, nel salotto di Monica Setta, ricordi nostalgici di quella relazione breve ma intensa. Una rivelazione inaspettata che aggiunge un nuovo capitolo alla vita pubblica del cantante, lasciando tutti a riflettere su quanto il passato possa tornare a galla quando meno ce lo aspettiamo.

