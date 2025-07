Corsi sostegno tre anni di servizio e specializzati estero | le Università pubblicano i BANDI AGGIORNATO con Cagliari Suor Orsola Benincasa Mediterranea Reggio Calabria Università Giustino Fortunato

Se sei un docente con almeno tre anni di servizio nel sostegno e desideri specializzarti ulteriormente, le università italiane hanno pubblicato i bandi aggiornati per i percorsi di specializzazione, anche all'estero. Con opportunità presso Cagliari, Suor Orsola Benincasa, Mediterranea Reggio Calabria e altre, potrai rafforzare le tue competenze e avanzare nella carriera. Non perdere questa occasione: contenuti, requisiti e scadenze ti aspettano.

Percorsi di specializzazione per docenti con tre anni di servizio sostegno per il grado specifico negli ultimi cinque svolti in scuole stataliparitarie, ai sensi del dm n. 75 del 24 aprile 2025. Necessario il titolo di studio di accesso al grado richiesto. L'articolo Corsi sostegno tre anni di servizio e specializzati estero: le Università pubblicano i BANDI AGGIORNATO con Cagliari, Suor Orsola Benincasa, Mediterranea Reggio Calabria, Università Giustino Fortunato . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sostegno primaria: non basta una laurea in Psicologia e 3 anni di servizio - L'accesso al percorso di specializzazione INDIRE per il sostegno nella scuola primaria richiede requisiti precisi.

