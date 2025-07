Ederson obiettivo numero uno se parte Calhanoglu | si lavora per finanziare l’affare

L’Inter si prepara a rivoluzionare il proprio centrocampo, con Ederson come obiettivo principale in caso di partenza di Calhanoglu. La cessione del turco potrebbe infatti finanziare l’operazione, aprendo nuove opportunità di mercato. Mentre la società lavora per risolvere le questioni in uscita, l’attenzione si concentra sul futuro di Calhanoglu e sulle strategie di rafforzamento che potrebbero cambiare gli equilibri nerazzurri.

L’Inter continua a pianificare il mercato in entrata, ma prima dovrà risolvere alcuni nodi in uscita. Il più delicato riguarda Calhanoglu, il cui futuro è sempre più in bilico. Ederson è il primo nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza nerazzurra per sostituire il turco. IN USCITA – Hakan Calhanoglu è finito nel mirino dell’Al Hilal di Inzaghi, pronto a offrirgli un maxi contratto e a soddisfare le richieste economiche dell’Inter. Ma al momento non sono arrivate offerte ufficiali e, soprattutto, le cifre che circolano, intorno ai 15 milioni di euro, non soddisfano affatto la società nerazzurra. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Ederson obiettivo numero uno se parte Calhanoglu: si lavora per finanziare l’affare

