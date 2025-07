David Juve LIVE | il canadese è al J Medical visite in corso! Il racconto della prima giornata del nuovo attaccante bianconero – FOTO e VIDEO

Il sogno bianconero si apre con un nuovo protagonista: Jonathan David, l’attaccante canadese, ha già fatto il suo primo ingresso ufficiale a Torino. Tra visite mediche e entusiasmo, la prima giornata del suo debutto con la Juve promette grandi emozioni. Scopriamo insieme il racconto esclusivo di questa avventura che segna un nuovo capitolo nella storia del club bianconero. La sua avventura italiana sta per iniziare, e il meglio deve ancora venire.

di Marco Baridon David Juve, il racconto della prima giornata dell’attaccante canadese, nuovo arrivato del club bianconero – FOTO e VIDEO. (inviato al J Medical) – È Jonathan David il primo colpo del calciomercato Juve in questa sessione estiva. Nella giornata odierna (venerdì 4 luglio), l’atterraggio in Italia, poi il passaggio al J Medical per le visite, prima di andare in sede per la firma del contratto. L’attaccante canadese arriva in bianconero a scadenza di contratto dopo il mancato di rinnovo con il Lille: firmerà un quinquennale fino al 2030, con un ingaggio da 6 milioni di euro più 2 di bonus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com