Paura a Roma | esplode distributore di benzina

Un’esplosione improvvisa scuote Roma, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico di 35 feriti e un’atmosfera di paura palpabile. La scena si è svolta in un distributore di benzina, dove l’onda d’urto ha coinvolto residenti, passanti e forze dell’ordine. La città si stringe intorno alle vittime, mentre le autorità lavorano senza sosta per chiarire le cause di questa tragica esplosione; la sicurezza non può più essere data per scontata.

Il bilancio al momento è di 35 feriti. Diciassette sono residenti e passanti mentre fra le forze dell'ordine si contano 18 feriti tra cui 11 poliziotti e un carabiniere che stava soccorrendo una persona. Almeno una cinquantina di persone sono state evacuate.

