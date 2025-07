Luci sul Lavoro 2025 Sviluppo Lavoro Italia porta il Paese nella Union of Skills europea

Luci sul Lavoro 2025 accende i riflettori sul futuro occupazionale dell’Italia, puntando sulla trasformazione delle competenze e sull’integrazione nella Union of Skills europea. Nell’incantevole cornice di Montepulciano, esperti e protagonisti del settore hanno condiviso idee e strategie per rendere il nostro paese competitivo e innovativo. L’evento ha rappresentato un momento di riflessione e confronto fondamentale per tracciare il percorso verso una nuova economia basata sulle competenze, che aprirà le porte a un domani più brillante e dinamico.

Nel cuore della Fortezza poliziana di Montepulciano, si è svolto oggi l'incontro "Competenze in movimento. L'Italia nella Union of Skills per la competitività europea. Basic skills, micro-credenziali e talent attraction: l'Italia nella nuova economia delle competenze UE", a cura di Sviluppo Lavoro Italia, l'ente in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell'ambito della manifestazione Luci sul Lavoro 2025. L'evento ha rappresentato un importante momento di confronto sulle sfide e le opportunità legate all'iniziativa "Union of Skills", presentata dalla Commissione europea il 5 marzo 2025 come primo atto strategico del nuovo mandato.

