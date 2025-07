Nordcorea 20 ore per superare la zona demilitarizzata | la fuga da film

Una fuga che sembra uscita da un film: dalla Corea del Nord, un uomo ha attraversato la zona demilitarizzata in ben 20 ore, sfidando ogni limite. Un episodio incredibile che solleva interrogativi sulla tensione nella penisola e sulla determinazione di chi cerca libertà . La vicenda, confermata dalle autorità sudcoreane, ci ricorda quanto possa essere fragile il confine tra due mondi così vicini, ma così diversi.

(Adnkronos) – Una storia, quasi incredibile, arriva dalla Corea del Nord. I militari sudcoreani hanno confermato che un uomo è riuscito a superare la zona demilitarizzata che divide la penisola. Le truppe sudcoreane, hanno fatto sapere dallo Stato maggiore di Seul secondo le notizie dell'agenzia sudcoreana Yonhap, lo hanno messo in sicurezza giovedì notte dopo .

Un uomo ha attraversato il confine militarizzato fra Corea del Nord e Corea del Sud ed è in custodia dell’esercito sudcoreano - Venerdì l’esercito sudcoreano ha detto di aver preso custodia un uomo nordcoreano che ha attraversato il confine altamente militarizzato che separa la Corea del Nord dalla Corea del Sud. Si legge su ilpost.it