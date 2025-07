Cina | Heilongjiang Fuyuan promuove turismo locale

Situata nel cuore della provincia di Heilongjiang, Fuyuan si sta affermando come una meta imperdibile per gli amanti delle meraviglie naturali e culturali. Con paesaggi incantevoli come il sorgere del sole al padiglione Dongji, questa città all’estremo oriente della Cina invita i visitatori a scoprire un territorio ricco di tradizioni autentiche e panorami mozzafiato. Un viaggio a Fuyuan promette emozioni uniche e un’immersione nella bellezza selvaggia della Cina più nascosta.

Un turista posa per delle foto con il sole nascente al padiglione Dongji nella citta’ di Fuyuan, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, oggi 4 luglio 2025. “Dongji” in cinese significa letteralmente “parte piu’ orientale della Cina”. Negli ultimi anni, la citta’ piu’ orientale della Cina, Fuyuan, ha sfruttato i suoi vantaggi geografici e le sue risorse turistiche culturali per concentrarsi sulla promozione del turismo locale. Soprattutto in estate, con una temperatura media di circa 20 gradi, la citta’ attrae molti turisti. Una foto, scattata da un drone ieri 3 luglio 2025, mostra dei turisti che si divertono in un campeggio sulla spiaggia di conchiglie nella citta’ di Fuyuan, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Heilongjiang, Fuyuan promuove turismo locale

In questa notizia si parla di: cina - fuyuan - heilongjiang - turismo

Al via la 7ª Conferenza sullo Sviluppo del Turismo in Heilongjiang: Fuyuan diventa protagonista del turismo in Cina nordorientale - Al via la 7170ª Conferenza sullo sviluppo del turismo a Heilongjiang, con Fuyuan protagonista nel panorama turistico cinese.

Sta per iniziare la settima Conferenza sullo sviluppo del settore turistico nella provincia di Heilongjiang; Cina: Heilongjiang, Fuyuan promuove turismo locale; Al via la 7ª Conferenza sullo Sviluppo del Turismo in Heilongjiang: Fuyuan diventa protagonista del turismo in Cina nordorientale.

Cina: Heilongjiang, Fuyuan promuove turismo locale - Un turista posa per delle foto con il sole nascente al padiglione Dongji nella citta' di Fuyuan, nella provincia nord- Segnala romadailynews.it

Sta per iniziare la settima Conferenza sullo sviluppo del settore turistico nella provincia di Heilongjiang - Il 2 luglio a Fuyuan sarà inaugurata la settima Conferenza per lo sviluppo del settore turistico nella provincia di Heilongjiang, una giurisdizione di J ... adnkronos.com scrive