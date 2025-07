Roma esplosione pompa gpl per guasto a impianto del gas | bilancio sale a 36 feriti 2 pazienti in pericolo di vita| VIDEO

Una violenta esplosione in un deposito di gas Gpl a Roma ha scatenato il panico tra i residenti, provocando 36 feriti e auto in fiamme. Il guasto all'impianto di distribuzione ha causato un'esplosione potente, visibile da tutta la città e lasciando alcune persone in condizioni critiche. La sicurezza pubblica è in allerta, mentre le autorità indagano sulle cause di questa tragica emergenza.

Una potente esplosione in un deposito di gas Gpl in via dei Gordiani, zona Prenestino a Roma, ha causato diversi feriti, auto in fiamme e un'enorme nube visibile in tutta la città, scatenando panico tra la popolazione

“Come un bombardamento”. Le testimonianze di soccorritori e residenti dopo l'esplosione a Roma - Un’esplosione violentissima ha scosso Roma questa mattina, lasciando dietro di sé un’immagine di devastazione e panico.

