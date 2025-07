Gyokeres Juventus lo svedese si allontana dalla Torino bianconera! Due top club inglesi spingono per averlo | cosa potrebbe succedere

Viktor Gyokeres, il promettente centravanti svedese dello Sporting Lisbona, si allontana dalla Juventus, che aveva mostrato interesse nelle scorse settimane. Due club di Premier League stanno facendo pressione per assicurarsi le sue prestazioni, gettando ombre sul futuro del giocatore e sulla possibilitĂ che rimanga in Portogallo. Ma cosa potrebbe succedere ora? La situazione resta in evoluzione e il mercato estivo promette ancora colpi di scena.

Gyokeres Juventus, il centravanti dello Sporting Lisbona entra nella mire di due club di Premier League: le ultime. La Juventus non è riuscita a chiudere l’operazione per Viktor Gyokeres, il centravanti svedese che nelle ultime settimane è stato accostato al club bianconero. Secondo l’edizione odierna de Il Giorno, le trattative per il 25enne non si sono concretizzate in quanto la Juventus ha preferito puntare su Jonathan David. Adesso il futuro di Gyokeres è ancora tutto da scrivere, con la Premier League che resta una meta molto probabile. Gyokeres Juventus: spunta l’interesse dei top club inglesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gyokeres Juventus, lo svedese si allontana dalla Torino bianconera! Due top club inglesi spingono per averlo: cosa potrebbe succedere

In questa notizia si parla di: club - juventus - gyokeres - svedese

Huijsen sfida la Juventus, il padre: “Il Real Madrid è il club in cui voleva arrivare” - Domani, il talento di Donny Huijsen si prepara a scrivere una nuova pagina di storia al Mondiale per club, sfidando la Juventus con il suo attuale team, il Real Madrid.

La Juventus è pronta a lanciare l'assalto a Viktor Gyokeres, obiettivo principale per l'attacco dei bianconeri Ormai da settimane il club bianconero lavora al colpo in attacco, confrontandosi con lo Sporting Lisbona e con l'entourage del centravanti svedese! Gl Vai su Facebook

#Gyokeres-#Juve, rottura totale con lo #Sporting! La clamorosa decisione del bomber svedese: lo ha giĂ comunicato al suo club. Tutti i dettagli Vai su X

Gyokeres-Juve, si può fare!; Gyokeres, occhio Juve! Lui dice no al Manchester United e intanto l'Arsenal si allontana...; Milan e Juve su Gyokeres? Romano: Ad oggi nessuna trattativa con club italiani. Lo svedese vuole....

Gyokeres Juve, si allontana definitivamente da Torino! È pronto al trasferimento in quel top club: le ultimissime - Gyokeres Juve, si allontana definitivamente da Torino: gli ultimi aggiornamenti sul futuro dell’attaccante Viktor Gyokeres, attaccante svedese dello Sporting CP, sta per compiere il grande salto in Pr ... Segnala juventusnews24.com

Juventus, cosa succede con Gyokeres - Ci sono novità rilevanti sul futuro di Viktor Gyokeres, uno degli attaccanti più chiacchierati del calciomercato della Juventus nelle ultime settimane. Si legge su ilbianconero.com