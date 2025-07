Caldo bollente oggi 20 città da bollino rosso | ma da lunedì cambia tutto

L’Italia si trova immersa in un’afa insopportabile, con 20 città sotto bollino rosso e temperature che sfiorano i 40°C. Un’estate rovente che ci mette alla prova, ma attenzione: da lunedì tutto cambierà. La ripresa climatica porterà sollievo e nuove prospettive. Resta con noi per scoprire come affrontare al meglio questa fase critica e prepararti al meglio alle prossime giornate.

Il caldo e l'afa stringono ancora l'Italia in una morsa asfissiante: oggi 20 le città da bollino rosso nel Bel Paese, dove è previsto il picco dell'ondata di calore con temperature che potranno raggiungere anche i 40 gradi Nessun dubbio, l'estate è entrata nel vivo con un'ondata di calore che in questo fine settimana sta interessando l'intera Penisola. Secondo l'ultimo bollettino sulle ondate di calore, pubblicato dal Ministero della Salute, oggi sarà la giornata più critica, con 20 città contrassegnate da bollino rosso, il livello massimo di allerta per i rischi sanitari legati al caldo. Tra queste: Roma, Milano, Firenze, Bologna, Palermo, Genova, Torino e Napoli.

