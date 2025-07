Parlamento europeo | mozione di censura contro Von der Leyen

Il Parlamento Europeo si accinge a votare una mozione di censura contro Ursula von der Leyen, al centro dello scandalo “Pfizergate”. L’Eurodeputato Gheorghe Piperea ha promosso questa sfiducia, sollevando interrogativi sulla trasparenza e integrità della leadership europea. La questione rischia di scuotere le fondamenta dell’Unione e di cambiare il corso delle prossime decisioni politiche cruciali. Ma cosa succederà realmente?

La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen deve affrontare una mozione di censura al Parlamento Europeo. L'iniziativa è scaturita dallo scandalo noto come "Pfizergate". Mozione di censura contro Von der Leyen al Parlamento europeo La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen si trova ad affrontare una mozione di sfiducia promossa dall'eurodeputato rumeno Gheorghe Piperea.

Ue, mozione di sfiducia per von der Leyen promossa da europarlamentare rumeno Piperea, giovedì prossimo il voto al Parlamento - La stabilità dell’Unione Europea potrebbe essere presto messa alla prova, con una mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen promossa dall’europarlamentare rumeno Piperea.

La mozione di censura presentata a von der Leyen dall'europarlamentare Piperea certifica l'implosione del gruppo ECR al Parlamento europeo, di cui fa parte Fratelli d'Italia. Nel voto previsto la prossima settimana tutti gli italiani potranno constatare che Melo

Giovedì 10 luglio la plenaria di Strasburgo voterà una mozione di sfiducia alla presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen. La Presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, ha annunciato durante la Conferenza dei Presidenti che è stata deposita

Ci sono i numeri, l’Aula voterà la sfiducia a von der Leyen il 10 luglio; Unione europea, come il Parlamento Ue può porre fine alla Commissione von der Leyen; Pe: mozione di censura Commissione Ue, come funziona.

Unione europea, come il Parlamento Ue può porre fine alla Commissione von der Leyen - Per costringere il presidente e i Commissari a dimettersi sono necessari i due terzi dei voti espressi, cosa che è accaduta solo una volta nella storia dell'Ue

Il Parlamento europeo voterà una mozione di sfiducia a von der Leyen giovedi 10 luglio - La presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola ha annunciato durante la Conferenza dei Presidenti che è stata depositata una mozione di censura nei confronti della Commissione.