Cina | compie progressi nel contenere sovrasfruttamento acque sotterranee

La Cina sta facendo passi da gigante nella lotta contro il sovrasfruttamento delle acque sotterranee. Grazie a politiche innovative e investimenti mirati, il paese sta migliorando la gestione delle risorse idriche, riducendo drasticamente le aree critiche. Un risultato che testimonia l’impegno verso uno sviluppo sostenibile e una maggiore tutela ambientale, elementi fondamentali per il futuro del pianeta. La strada intrapresa promette di portare benefici duraturi e un esempio da seguire a livello globale.

Negli ultimi anni la Cina ha compiuto progressi sostanziali nel contenimento del sovrasfruttamento delle acque sotterranee, grazie agli sforzi per ridurre l’estrazione e migliorare il riapprovvigionamento, ha dichiarato oggi un funzionario governativo. Il numero di suddivisioni a livello provinciale che si trovano ad affrontare il sovrasfruttamento delle acque sotterranee e’ sceso da 21 nel 2015 a 18 ora, con un volume di sovrasfruttamento ridotto del 31,9% rispetto ai livelli del 2015, ha dichiarato Zhang Xiangwei, funzionario del ministero delle Risorse Idriche, in una conferenza stampa. Il miglioramento e’ stato particolarmente evidente nella Cina settentrionale, una delle regioni piu’ povere d’acqua del Paese, dove il fenomeno e’ stato ridotto dell’85,8% rispetto ai livelli del 2015, secondo Zhang. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: compie progressi nel contenere sovrasfruttamento acque sotterranee

In questa notizia si parla di: sovrasfruttamento - acque - sotterranee - cina

Collaborazione Italia-Cina per studiare la contaminazione da microplastiche in terreni agricoli e acque sotterranee; Acque sotterranee: le sfide nel Rapporto mondiale delle Nazioni Unite; Acqua per le Colture.

Cina: inquinate le acque sotterranee nel 90% delle città - Le acque sotterranee cinesi, principale fonte di acqua potabile, sono inquinate nel 90% delle città cinesi, come conseguenza della rapida crescita economica. Come scrive hwupgrade.it

Cina: inquinate le acque sotterranee nel 90% delle città - Cina: inquinate le acque sotterranee nel 90% delle città Storia, politica e attualità (forum chiuso) ... Si legge su hwupgrade.it