Rompipallone.it - Milan, mossa a sorpresa a centrocampo: addio a gennaio

Ultimo aggiornamento 18 Dicembre 2024 8:22 di Paolo SiottoSi avvicina la sessione invernale di calciomercato e in casapotrebbero registrarsi diverse novità inattese, partendo dalNon c’è pace in casa: la formazione rossonera è ripiombata in una crisi di risultati che spingerà il club a intervenire con decisione in occasione della sessione invernale di calciomercato.In casaè in corso una seria e approfondita riflessione in vista della sessione invernale di calciomercato. Riflessioni legate ai risultati altalenanti ottenuti finora dalla squadra di Paulo Fonseca, ottava in classifica in campionato dopo il pareggio a reti bianche arrivato col Genoa nel posticipo domenicale della sedicesima giornata di Serie A. Il reparto che necessita maggiormente di innesti è il, dove le scelte sono risicate tra infortuni e assenza di rotazioni.