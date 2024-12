Metropolitanmagazine.it - Luigi Mangione è stato incriminato con 11 capi d’accusa per l’omicidio del CEO di UnitedHealthcare, Brian Thompson

Leggi su Metropolitanmagazine.it

accusato di omicidio di primo grado perdel CEO, ha affermato martedì il procuratore distrettuale di New York. Il signordeve rispondere di varie accuse, tra cui omicidio di primo grado e dued’imputazione per omicidio di secondo grado, uno dei quali descrivecome un atto di “terrorismo”, ha affermato Bragg.è ritenuto dagli inquirenti colpevole di 11, tra cui omicidio volontario (di primo grado), possesso illecito di armi e falsificazione di documenti. L’accusa di omicidio di primo grado nellodi New York riguarda solo alcuni casi particolarmente gravi, tra cuia scopo terroristico che è quello citato dall’accusa. “L’intento era quello di seminare il terrore”, ha affermato il procuratore distrettuale di New York Alvin Bragg, definendo la sparatoria un “omicidio spaventoso, ben pianificato e mirato”.