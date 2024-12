Ilrestodelcarlino.it - L’Emilia-Romagna sfida il Governo:: "No accorpamenti"

‘disobbedisce’ aglitra scuole imposti dalla riforma del dimensionamento scolastico voluta dal. Infatti, la Regione guidata da Michele de Pascale "non procederà agliprevisti dalla riforma", fa sapere con una nota, perché "basati su conteggi da parte del ministero dell’Istruzione che non corrispondono ai numeri reali di studentesse e di studenti attualmente frequentanti gli istituti emiliano-romagnoli". Preso atto della discordanza tra previsioni ministeriali e dati effettivi, dunque la giunta nella seduta di ieri ha deciso "in via cautelativa", su proposta dell’assessora alla Scuola, Isabella Conti, di sospendere "qualsiasi accorpamento delle autonomie scolastiche". Nella seduta di lunedì prossimo, saranno formalizzate le motivazioni. La riduzione delle autonomie scolastiche voluta dal, affermano de Pascale e Conti, "è una misura di spending review per ridurre il numero di dirigenti scolastici e di personale Ata che si basa su una previsione di una progressiva riduzione del numero degli studenti.