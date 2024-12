Corrieretoscano.it - Lavori socialmente utili per Toti: ratificato patteggiamento

VIAREGGIO –perMercoledì 18 dicembre, sette mesi dopo gli arresti domiciliari, Giovanni, l’ex governatore della Regione Liguria, centrodestra, ha patteggiato due anni e tre mesi, convertiti in 1620 ore di, toscano di Viareggio, svolgerà ipresso la Lega italiana per la lotta ai tumori di Genova a partire da gennaio: si occuperà della comunicazione e risponderà al telefono per gestire le prenotazioni dei pazienti. Potrà fare anche più di 15 ore settimanali, avendo ricevuto una deroga, e non solo nel capoluogo ligure ma su tutto il territorio italiano.L’accordo è statomercoledì 18 dicembre davanti al giudice delle indagini preliminari Matteo Buffoni.è accusato di corruzione per esercizio della funzione e finanziamento illecito ai partiti.