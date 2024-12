Ilrestodelcarlino.it - L’Atletico Ascoli torna al lavoro per l’ultima fatica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ierito alin vista dell’ultimo impegno del 2024. Domenica a Sora si chiuderà il girone di andata e si concluderà anche un anno comunque straordinario per questa giovane società di Serie D. Un anno culminato la scorsa stagione, vissuta da neopromossa, con ben 50 punti e gli ultimi dieci risultati positivi che la portarono ad un passo dai playoff. In questo secondo campionato di Quarta Serie, la compagine del Patron Graziano Giordani è partita alla grande, totalizzando finora 26 punti frutto di sette vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte di cui purtroppo tre subite in casa contro Fermana, Ancona edomenica contro il Termoli, e poi una in trasferta a Fossombrone. Ecco se c’è un dato negativo in questo girone d’andata sono proprio le tre sconfitte interne, tutte decisamente immeritate a partire da quella con la Fermana arrivata con un dubbio rigore, proseguendo con quella subita contro l’Ancona dopo una contestatissima direzione di gara, e finendo con quella con il Termoli arrivata dopo aver fallito un rigore, colpito una traversa e con due salvataggi sulla linea degli ospiti.