Dilei.it - La mamma di Noemi: mia figlia è al cimitero, l’omicida allo stadio

“Lucio ucciseper impedirle in futuro di poter donare ad altri il suo amore e per punirla della sua diversità da sé, in particolare per la forza e il coraggio con la quale viveva la propria esistenza, quella forza, quel coraggio e quella libertà che, invece, a lui erano sempre mancate nelle fasi cruciali della vita”. Il giudice Aristodemo Ingusci nelle motivazioni della sentenza.Aveva solo sedici anniquando il suo ex fidanzato decise di ucciderla, sì perché uccidere non è mai un caso, non si ammazza per sbaglio, non si inciampa in un omicidio. E, forse, questa frase andrebbe tatuata in tutte le aule di tribunale, quelle che spesso tendono a dimenticare chi siano le vittime di un femminicidio: non soltanto quelle ragazze a cui è stata strappata la vita, ma anche le famiglie di cui facevano parte e che non avranno più momenti da vivere insieme, quelle famiglie rimaste orfane e destinate all’ergastolo del dolore, quello dal quale non si guarisce, quello dal quale non riesce ad uscire.