Linkiesta.it - Il piano di Stellantis per l’Italia: 2 miliardi alle fabbriche

Leggi su Linkiesta.it

Durante il tavolo del 17 dicembre al ministero delle Imprese e del Made in Italy, il gruppoha annunciato undi investimenti da duenel 2025 per potenziare la produzione in Italia, con seidi acquisti a fornitori italiani. A Pomigliano, dal 2028, partirà la realizzazione di due nuovi modelli e il prolungamento della produzione della Fiat Pandina fino al 2030. A Melfi, dal 2025, saranno assemblati i nuovi modelli Jeep, Lancia e DS. Mentre a Mirafiori saranno prodotte la 500 ibrida ed elettrica, e le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia a Cassino. «Senza aiuti pubblici», hanno precisato, con «tutti gli stabilimenti italiani attivi» e nessuna fusione con Renault all’orizzonte.«Presentiamo undi sviluppo in Italia, non di difesa, e per ciascuna fabbrica c’è unimmediato e a lungo termine», ha spiegato Jean Philippe Imparato, responsabileper l’Europa.