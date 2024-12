Unlimitednews.it - “Dove osano le cicogne”, Brizzi “Affronto un tema serio con leggerezza”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Ildella ricerca della maternità, attraverso quella surrogata, ponendo dei quesiti concosì come si addice a una commedia. E’ lo spunto da cui prende le mosse il nuovo film di Fausto, “le”, nei cinema dal 1° gennaio 2025 e in anteprima dal 31 dicembre.“Ho preso spunto da un lavoro teatrale di Angelo Pintus, con il quale ho scritto il film, dedicato in maniera autobiografica alla sua ricerca di paternità e di maternità di sua moglie e delle loro tragicomiche avventure. Angelo è abituato a rivoltare in commedia tutte le cose che gli capitano nella vita e che magari quel giorno lo fanno disperare e poi magari trova il lato buono. Quindi le disavventure di una coppia che cerca un figlio”, spiegain un’intervista all’Italpress.