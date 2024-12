Iltempo.it - CORE presenta “Realpolitik”: il 1° del ciclo di presentazioni dei libri bimestrali

Leggi su Iltempo.it

Si è tenuto ieri, martedì 17 dicembre, presso la nuova sede di(www.lations.it) a Roma, nella splendida cornice di Piazza Margana, l'evento dizione di “” il libro dell'Amb. Giampiero Massolo, nell'ambito deldi incontriche saranno organizzati dalla società di corporate relations specializzata nelle attività di relazioni pubbliche e istituzionali. Gli incontri, riservati a una platea di stakeholder dal mondo istituzionale e corporate, hanno l'obiettivo di favorire il dialogo e la conoscenza su temi di estrema attualità che hanno importanti ricadute sul tessuto socioeconomico e politico del Paese e del contesto internazionale. Che cos'è l'interesse nazionale per l'Italia e quali minacce emergono per il nostro Paese nello scenario internazionale in rapido mutamento? Da chi e da che cosa dobbiamo difenderci? A questa e a tante altre domande l'Ambasciatore Giampiero Massolo ha cercato di dare risposte discutendo con la Senatrice Stefania Craxi, Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato della Repubblica.