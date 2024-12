Scuolalink.it - Congedo di paternità obbligatorio: i chiarimenti INPS su termini di prescrizione e decadenza

L’, con il messaggio del 17 dicembre 2024, ha fornito importantiin merito aidiapplicabili aldi, come previsto dall’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. La misura, finalizzata a garantire una più equa ripartizione delle responsabilità familiari, presenta specifiche scadenze procedurali per la fruizione e il riconoscimento del beneficio.di: applicato il termine annuale Secondo l’, per ildisi applica il termine diannuale, come stabilito dall’articolo 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, relativa all’indennità di malattia. Tale scelta deriva da un collegamento normativo riconosciuto anche dalla giurisprudenza tra l’indennità die quella di maternità.