Anteprima24.it - Bus dell’ANM a fuoco durante la corsa, paura e disagi in città

Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata di ieri, in via nuova San Rocco di Napoli un busè andato a.In pochi secondi il mezzo è stato completamente avvolto dalle fiamme.Sul posto sono intervenuti i vigili delper spegnere l’incendio.”In attesa di conoscere le cause alla base di questo ennesimo flambè, non possiamo esimerci dal rappresentare la nostra preoccupazione in merito ai livelli non sempre ottimali di manutenzione dei bus in circolazione sul territorio campano e metropolitano che, in alcuni casi, sono addirittura privi di regolari martelletti frangivetro e della cassetta di primo soccorso.” il commento di Adolfo Vallini, Usb Lavoro PrivatoL'articolo Buslainproviene da Anteprima24.it.