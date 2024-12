Quotidiano.net - Acciaierie d'Italia: Uilm Taranto denuncia mancato pagamento tredicesime e crisi finanziaria

"L'allarme che avevamo lanciato nelle scorse settimane si sta rivelando, purtroppo, realtà. Alcune aziende dell'appaltod'in amministrazione straordinaria (l'ex Ilva) non pagheranno lee, in alcuni, alcune mensilità pregresse. Avevamoto più volte la gravità della situazione che si stava profilando". Lola segreteriadi, aggiungendo che "negli ultimi giorni, sembrava esserci stata una rassicurazione dell'arrivo di liquidità necessaria affinché le aziende pagassero le spettanze ai lavoratori. Nelle ultime ore, stanno invece arrivando ai lavoratori e al sindacato comunicazioni di varie aziende dell'appalto che, nella migliore delle ipotesi, non pagheranno la tredicesima mensilità". Per di più, spiega la, "ci sono inoltre alcuni casi più gravi, di aziende non bancabili che, al momento, non possono garantire neanche gli stipendi del mese di novembre.