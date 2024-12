Lanazione.it - Via Alberti, chiusura al traffico di un tratto di strada dal 7 gennaio fino al 10 aprile

Arezzo, 17 dicembre 2024 – A partire da domani, mercoledì 18 dicembre, inizieranno i lavori di cantierizzazione di viaa San Giovanni Valdarno, nell'ambito degli interventi di rifacimento della copertura di Palazzo Corboli grazie a fondi europei. E’ in corso in questi giorni il montaggio del ponteggio che potrebbe comportare alcuni disagi per gli automobilisti ma non prevede ladella. L'intervento implicherà, a partire da martedì 7ladellaneltra piazza Masaccio e via XX settembre, con modifiche alla viabilità nell'area interessata.al 102025, via, nelcompreso tra piazza Masaccio e il civico 88, sarà chiusa al transito di tutti i veicoli. Sarà istituito un divieto di transito e sosta per i veicoli nelcompreso tra i civici 76 e 88, mentre sarà previsto il divieto di sosta neltra il civico 58 e il civico 76.