Tuccillo Bakery e San Carlo 17, patto del gusto in vista del Natale

In occasione del periodo natalizio, ilchef Fabioporterà le sue straordinarie creazioni dolciarie in una delle vie più iconiche di Napoli: via San, presso la pizzeria trattoria San17, proprio nel cuore della città.Per tutto il periodo delle feste, la vetrina del ristorante, che affaccia sul più antico Teatro d’opera d’Europa, sarà adornata da un albero direalizzato con i panettoni di Fabio, un tributo all’arte della lievitazione e alla lavorazione artigianale, che caratterizzano il suo lavoro. Inoltre, uno speciale dessert realizzato con il panettone delchef sarà aggiunto al menù natalizio.Con le sue delizie, grazie all’utilizzo di ingredienti di primissima qualità e ricette innovative, il giovanechef ha saputo catturare l’attenzione di un pubblico nazionale ed internazionale, come quello di importanti giurie, classificandosi alla finale della Coppa del Mondo del Panettone 2022, oltre a conquistare il quarto posto per il Miglior Pandoro Artigianale nell’ultima edizione del concorso Mastro Panettone.