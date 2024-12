Puntomagazine.it - Tragedia a Cardito: giovane di 24 anni perde la vita in un incidente stradale

, drammaticosulla SS 162: ragazzo di 24ladopo aver perso il controllo dell’auto(NA), 17 dicembre 2024 – Un tragicoha scosso la comunità di, in provincia di Napoli, nella notte tra il 16 e il 17 dicembre. Undi 24ha perso ladopo aver perso il controllo della sua auto lungo la strada statale 162, che attraversa il territorio di.Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe sbandato mentre percorreva la statale, ribaltandosi e finendo la sua corsa contro il guardrail. L’impatto è stato violentissimo, e il ragazzo è morto sul colpo.Sul luogo dell’sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Caivano e della stazione di Crispano, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.