Cinemaserietv.it - The Housemaid, Michele Morrone nel cast del thriller con Sydney Sweeney: “Il ruolo perfetto per me”

Leggi su Cinemaserietv.it

, attore e modello italiano noto ai più per la saga di 365 Giorni, interpreterà ildi Enzo. aitante giardiniere italiano nel film The, diretto da Paul Feig e tratto dal bestseller ‘Una di famiglia’ di Freida McFadden: al suo fianco, star del calibro die Amanda Seyfried.Ildi Enzo è particolarmente significativo per, che trova parallelismi tra il personaggio e la propria vita: prima di diventare attore, anche lui ha lavorato come curatore di giardini: “Non appena ho letto lo script, mi sono detto che questofosse per me; prima di buttarmi nella recitazione, ho fatto il designer di giardini in Italia“. Enzo entra nella vita della protagonista Millie () con cui stringe un solido rapporto: “Conci siamo sentiti su Zoom, e abbiamo già parlato in lungo e in largo del film“, ha dichiaratoa People.