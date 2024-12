Lapresse.it - Tennis, Nadal: “In passato ho pensato anche di prendermi una pausa”

Rafaelhadi prendersi unamentale dalqualche anno fa, ma “l’ha superata andando sempre avanti” e “lentamente sono tornato me stesso“, scrive il 22 volte campione del Grande Slam in un lungo articolo pubblicato online martedì, meno di un mese dopo l’ultima partita della sua carriera. “Ero molto abituato al dolore fisico, ma c’erano momenti in campo in cui avevo difficoltà a controllare il respiro e non riuscivo a giocare al massimo livello. Ora non ho problemi a dirlo. Dopotutto, siamo esseri umani, non supereroi”, ha scrittosu The Player’s Tribune. “Fortunatamente, non sono arrivato al punto di non riuscire a controllare cose come l’ansia, ma ci sono momenti in cui è difficile controllare la propria mente e quando ciò accade è difficile avere il controllo totale del proprio gioco”, ha aggiunto.