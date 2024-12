Stellantis | avanti senza incentivi Stato

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.55 "Per noi diè venuto il tempo di fare squadra con l'Italia.Odio le promesse non mantenute".Così il responsabile europeo diImparato, al tavolo al ministero delle Imprese. "porteràil piano industriale in Italia con risorse propriepubblici", sottolinea. Previsti investimenti di 2 miliardi per gli stabilimenti,nel 202, e 6 miliardi in acquisti da fornitori in Italia.Confermato il ruolo centrale di Mirafiori, a Torino,centro globale della divisione veicoli commerciali.