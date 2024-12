Anticipazionitv.it - Stefano De Martino si confessa: fidanzata, amanti e Belen Rodriguez

Deha scelto di aprirsi senza filtri in un’intervista a Vanity Fair. Il conduttore è l’uomo del momento. Il pubblico lo ama, gli ascolti lo premiano e lui, sereno e sincero, ha deciso di raccontare dettagli inediti. Tra vita sentimentale, divorzio dae riflessioni personali sul tradimento, il conduttore di Affari Tuoi si racconta come mai prima d’ora. Ecco cosa ha detto.Dee la verità sulla sua attualeCon la sua consueta onestà,Deha chiarito la sua situazione sentimentale attuale. “Non c’è nessuna. Nessuna ha resistito a lungo”, ha ammesso. Per l’ex ballerino, le sue relazioni si sono fermate ben prima della presentazione al figlio Santiago. “Dopo 5 o 6 mesi puoi introdurre una persona nella tua rete, ma non siamo mai arrivati a questo”, hato con un tono lucido ma privo di amarezza.