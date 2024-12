Formiche.net - Soldi dal Venezuela a Casaleggio? Cosa dice la sentenza definitiva

A distanza di 4 anni, la vicenda giudiziaria relativa aiin valigetta dala favore di Gianrobertosi è chiusa con una condanna in secondo grado per diffamazione del giornale e del giornalista che avevano pubblicato la notizia. Sono scaduti anche i termini per l’eventuale ricorso in Cassazione dei condannati, dunque la storia è chiusamente.I fattiIl 15 giugno 2020 il giornale spagnolo Abc aveva pubblicato un articolo sostenendo che il governono avrebbe finanziato il Movimento 5 Stelle con 3,5 milioni di euro dati, in una valigetta, a Caseleggio. La prova, secondo il giornalista investigativo Marcos García Rey, sarebbe stato un documento governativo. Tuttavia, diversi elementi, a partire da un timbro, sono subito sembrati dubbi. L’anno scorso giornalista e giornale erano stati condannati per diffamazione.