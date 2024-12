Anteprima24.it - Sicurezza nel Vallo di Diano, Comune installa 47 telecamere di videosorveglianza sul territorio

Tempo di lettura: 2 minutiUn mega impianto diche monitorerà ogni ingresso e uscita in paese, quello che è statoto daldi Sant’Arsenio, neldi, con il collocamento di ben 47.“Un paese più sicuro” – fa sapere l’amministrazione comunale. “Grazie a un notevole sforzo finanziario da parte del-spiega il sindaco Donato Pica- il nostro paese è ora dotato di un sistema diall’avanguardia, che contribuirà a garantire maggioreper i cittadini e a proteggere la nostra comunità”. Progetto ha portato all’zione di circa 47, dislocate in punti strategici dele che potranno oltre che monitorare tutto ciò che accade, anche leggere le targhe dei veicoli. Lesono statete in vari punti cruciali, tra cui la Piazza principale del paese, gli ingressi, nei pressi degli istituti scolastici, della palestra comunale, in alcune zone della parte alta del paese, nell’area cimiteriale e nell’area PIP.