Inter-news.it - Serie A, Giudice Sportivo 16ª giornata: solo sanzioni per l’Inter!

Leggi su Inter-news.it

SedicesimadiA che vedesenza squalifiche particolari. Ilha dato i provvedimenti sul turno di campionato che si è concluso ieri sera.per.I PROVVEDIMENTI – Lazio-Inter, valida per la sedicesimadiA, è terminata con una splendida vittoria ricca di gol per la squadra di Simone Inzaghi. Non sono mancati, però, i cartellini gialli, piovuti dal fischietto di Daniele Chiffi. Per questo dalla gara dell’Olimpico i nerazzurri escono con unadiin termini di ammonizioni, come comunicato dal. Invece, a livello disciplinare, non ci saranno squalificati per la prossima partita diA Inter-Como in programma lunedì 23 dicembre alle ore 20.45. Per i lariani nessun squalificato, ma per Edoardo Goldaniga c’è un’ammonizione con diffida.