Scuola, la Regione Emilia-Romagna stoppa gli accorpamenti del Governo

Bologna, 17 dicembre 2024 – Lanon procederà agliprevisti dalla riforma del dimensionamento scolastico voluta dalperché basati su conteggi da parte del ministero dell’Istruzione e del Merito che non corrispondono ai numeri reali degli studenti che ora frequentano le scuoleno-romagnole. La ricerca: Bambini a smartphone: troppe ore davanti allo schermo In via cautelativa, la Giunta regionale, su proposta dell’assessora alla, Isabella Conti, sceglie di sospendere glidelle autonomie scolastiche. “La riduzione delle autonomie scolastiche voluta dalè una misura di spending review per tagliare il numero di dirigenti scolastici e di personale Ata che si basa su una previsione di una progressiva riduzione del numero degli studenti- sottolineano il presidente della, Michele de Pascale e l’assessore alla-.