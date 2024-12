Ilnapolista.it - Ronaldo il Fenomeno si candida alla presidenza della Federcalcio brasiliana: «Siamo fermi da 20 anni»

ilha annunciato lunedì di volersiree succedere a Ednaldo Rodrigues nelle elezioni che dovrebbero svolgersi tra marzo 2025 e marzo 2026. Perrsi,avrà bisogno del sostegno di almeno quattro federazioni statali e quattro club. L’ex giocatore ha confermato a Globo Esporte la notizia e ha annunciato che viaggerà per il Brasile in una campagna per convincere questi partner.Leggi anche: Kakà: «In Brasile consideranoilsolo un uomo grasso che cammina»: «Oggi l’industria del calcio rappresenta lo 0,7% del Pil brasiliano. È molto poco»«Ho centinaia di motivazioni, ma la più grande è tornare nel calcio brasiliano con rispetto a livello globale. Quello che mi succede di più per strada sono le persone che si fermano e mi chiedono di tornare a giocare, perché la situazioneSeleção è difficile.